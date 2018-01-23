وحسب صحيفة الشروق الجزائرية، فرضت الوزارة صيغة موحّدة للأذان بمختلف مساجد البلاد، إضافة إلى إحترام الدليل الوطني لخطب الجمعة وإجبار الأئمة على الإجتهاد في إثراء هذه الخطب وفقا للمحاور والعناوين المحدّدة، مع التهديد بتسليط عقوبات على المخالفين لتعليمات الآذان والخطبة.



وشرعت مديريات الشؤون الدينية بمختلف ولايات الجزائر، في إعلام أئمة المساجد بالتعليمات الوزارية الأخيرة التي تقتضي العمل بنموذج موحّد سواء فيما يتعلّق بالأذان أو خطبة الجمعة.



ووفقا للشروق، هدّدت مديريات الشؤون الدينية باتخاذ إجراءات تأديبية في حقّ المخالفين وإلغاء التراخيص للمؤذنين المتطوعين نهائيا في حال عدم إلتزامهم بهذه الضوابط.