ووافق مجلس النواب الأميركي الاثنين على مشروع قانون قصير الأمد لتمويل الحكومة الاتحادية وإنهاء تعطل عمل الحكومة.



وبأغلبية 266 عضوا مقابل 150، حذا مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون حذو مجلس الشيوخ وأقر مشروع القانون الذي يشمل أيضا تمديدا لمدة ستة أعوام لبرنامج التأمين الصحي للأطفال.



وسيحال مشروع القانون الآن إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه مما ينهي التعطل الذي أصاب عمل الحكومة.