وقال كيفين إنلوي مدير قسم إدارة الطوارئ في مقاطعة بيتسبورج، إن خمسة من أصل 22 عاملا في الموقع لا يزالون مسجلين على قائمة المفقودين، وأضاف أنه لم يتم نقل أي شخص إلى مستشفيات المنطقة.



وأشار إلى أن الانفجار وقع خلال التنقيب عن النفط والغاز باستخدام منصة تابعة لشركة بيترسون-يو.تي.آي إنرجي التي أكدت في بيان أن بعضا من موظفيها فقدوا بعد الحريق.



وقالت الشركة إنها تتعامل مع السلطات في موقع الحادث.