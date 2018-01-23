واتفق الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي على خطة إنفاق مؤقت حتى الثامن من فبراير لإنهاء توقف أعمال الحكومة.



وقلص الدولار خسائره مقابل سلة من عملات وارتفعت الأسهم الأميركية في تعاملات ما بعد الظهر بعدما توصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتفاق.



وزاد الذهب في السوق الفورية 0.15 في المئة إلى 1333.39 دولارللأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي.



وهبط المعدن الأصفر 0.5 في المئة الأسبوع الماضي، مسجلا أول هبوط أسبوعي في ستة أسابيع بعدما صعد لأعلى مستوياته في أربعة أشهر يوم الإثنين الماضي.



وانخفضت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1331.90 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 1.66 في المئة إلى 996.20 دولار للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر عند 1018.80 دولار.



وتراجع البلاديوم 0.57 في المئة إلى 1098.50 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة 0.09 في المئة إلى 17.02 دولار للأوقية.