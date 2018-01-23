وأنهت عقود مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 42 سنتا، أو 0.6بالمئة، لتبلغ عند التسوية 69.03 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 69.51 دولار. حسب رويترز.



وكان خام القياس العالمي قد سجل في الخامس عشر من يناير 70.37 دولار وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 .



وأغلقت عقود الخام الأميركي مرتفعة 25 سنتا، أو 0.4 بالمئة،إلى 63.62 دولار للبرميل.

ولقيت أسعار النفط دعما من تعليقات من السعودية، أكبر المصدرين في منظمة أوبك، ومنتجين آخرين بأنهم سيواصلون التعاون بشأن اتفاق تخفيضات الإنتاج بعد 2018 .



وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن عودة التوازن إلى السوق قد لا تحدث حتى 2019، ملمحا إلى فترة أطول مما أشارت أوبك في السابق.



ويساعد نمو الاقتصاد العالمي أيضا أسعار النفط بدفع الطلب على الخام للارتفاع.