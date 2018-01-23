وتقدم سوانزي بهدف مفاجئ قبل نهاية الشوط الأول عندما أبعد فيرجيل فان ديك، المنتقل من ساوثامبتون مقابل نحو 75 مليون إسترليني (104 مليون دولار)، كرة من داخل منطقة الجزاء لكن اقتنصها ماوسون ليسدد في شباك ليفربول ليحرز هدفه السادس في الدوري.



وأهدر فان ديك، في أول مشاركة له في الدوري منذ انتقاله، فرصة من ضربة رأس إثر ركلة ركنية في الشوط الأول.



وأطلق المصري محمد صلاح تسديدة علت العارضة بعد تمريرة من المدافع الهولندي بعد مرور نصف ساعة من البداية.



وضغط ليفربول بشدة في الشوط الثاني وهيمن على المباراة تماما وأرسل روبرتو فيرمينو ضربة رأس رائعة قبل النهاية لترتد من القائم لكن سوانزي نجح في الصمود ليحقق فوزه الخامس فقط في الموسم.