وبات غرين أكبر مسؤول مدني أميركي يزور المدينة، التي كانت تعد لسنوات معقل داعش قبل أن تدحره قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في مقابلة عبر الهاتف مع رويترز، عقب الزيارة، "نحن في مرحلة يرغب فيها الناس في العودة إلى موطنهم، وبالتالي ينبغي انتهاز هذه الفرصة".

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، مرافقا لغرين، مع تعزيز الولايات المتحدة جهودها لإرساء الاستقرار في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم، للحيلولة دون وقوعها مجددا في أيدي متشددين آخرين.