وأضاف دوجاريك "في هذه اللحظة، ينصب تفكيره على الشعب اليمني الذي مزقه هذا الصراع والذي يتحمل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرا في العالم".

وكانت الأمم المتحدة قد عينت ولد الشيخ أحمد وسيطا دوليا في 25 أبريل 2015 خلفا لجمال بنعمر الذي قدم استقالته، بعد فشل الجهود الرامية لإنهاء النزاع الناجم عن انقلاب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.