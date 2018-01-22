وانضم سانشيز (29 عاما)، الذي كان تعاقده ينتهي مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، إلى يونايتد بعد انسحاب غريمه مانشستر سيتي المتصدر من السباق على التعاقد مع الدولي التشيلي.

علق سانشيز، الذي كان قد انتقل إلى النادي اللندني في صيف 2014 قادما من برشلونة الإسباني مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، بالقول "السعادة لا تسعني بالانضمام إلى أكبر ناد في العالم".

ومن المتوقع أن يمتد عقد الدولي التشيلي مع فريق المدرب جوزيه مروينيو لأربعة مواسم ونصف، براتب أسبوعي 350 ألف جنيه إسترليني (397 ألف يورو).

وكان مدرب أرسنال، آرسين فينغر، قد ألمح إلى أن سانشيز "يجري وراء المال"، قائلا: "لقد فعلنا كل ما بوسعنا للحفاظ على سانشيز، بذلنا أقصى طاقاتنا بالأموال التي نملكها، حتى مانشستر سيتي اضطر للانسحاب، وهذا يلخص كل شيء".