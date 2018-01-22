وقوبلت عملية الطرد بتصفيق شديد من بقية أعضاء الكنيست، فيما رد بنس على الاحتجاج بالقول: "إنه لمن دواعي فخري الشديد أن أقف أمام هذه الديمقراطية النابضة بالحياة".

وأكمل بنس كلمته، ليؤكد فيها تصميم بلاده على نقل السفارة الأميركية العام المقبل إلى القدس، التي ضمتها إسرائيل بعد احتلالها إثر حرب 1967، في خطوة لم يعترف بها دوليا.

وكان الرئيس دونالد ترامب، قد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأعلن نقل السفارة الأميركية إليها، في خطوة أثارت رفض واستنكار المجتمع الدولي.

وقال بنس، الذي زار مصر والأردن قبل التوجه إلى إسرائيل، إن بتغيير واشنطن سياستها تجاه القدس "تكون الولايات المتحدة قد اختارت الحقيقة على الخيال... والحقيقة هي الأساس الحقيقي الوحيد لسلام عادل ودائم".

وهذه أرفع زيارة يقوم بها مسؤول أميركي إلى المنطقة منذ إعلان ترامب بشأن القدس، وأعطت بنس ورئيس الوزراء الإسرايلي بنامين نتانياهو فرصة لإبراز علاقتهما الودية.

وأبرز بنس أوجه الشبه بين التاريخ اليهودي الذي يعود إلى الحقب التوراتية وبين الزوار الأوروبيين الذين أسسوا الولايات المتحدة. وتخلل خطاب بنس تصفيق حار من جانب أعضاء الكنيست.

وحين أشار إلى أن إسرائيل ستحتفل في مايو المقبل بالذكرى السبعين لتأسيسها بعد طرد الفلسطينيين إثر حرب 1948، تحول بنس إلى العبرية لأداء صلاة شكر يهودية.

ولدى استقباله بنس في البرلمان، قال نتانياهو إنه أول نائب رئيس أمريكي ينال هذا الشرف. وأضاف أن إسرائيل والولايات المتحدة "تسعيان معا إلى تحقيق سلام حقيقي.. سلام دائم..".