ونشر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد على توتير فيديو للوداع، وشكر ولي عهد أبوظبي العامل الهندي، مؤكدا له أن الإمارات ستبقى بلده الثاني، مشيدا بكل من ساهم في مسيرة التنمية والبناء ونهضة الإمارات.

وقال حساب ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تويتر، الاثنين، إن "محمد بن زايد يودع بمزيد من الشكر والتقدير العامل محي الدين، بعد أن قضى أكثر من أربعين عاما في ديوان ولي عهد أبوظبي..".

وأردف الحساب في التغريدة، التي أرفقت بالفيديو الذي يظهر فيه الشيخ محمد بن زايد وهو يودع العامل ويتبادل معه أطراف الحديث والصور التذكارية، أن محي الدين "كان مثالا للعامل المخلص والمجتهد في أداء عمله..".

وأشاد المغردون بهذه اللفتة الإنسانية، وكتبت روضـة الظـاهري "هؤلاء هم عيال زايد.. الله يحفظك يا تاج راسنا وفخرنا والله يطول بعمرك"، بينما غردت أم فارس الإماراتية قائلة "هؤلاء هم عيال زايد وهؤلاء هم قادتنا و قدوتنا، وصحيح من قال من خلف ما مات".

وقال مغرد آخر "قمة التواضع والرقي.. وهذا ليس بغريب عليكم هذا التواضع والوفاء فأنتم عيال المغفور له المرحوم سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان نبع للوفاء والإخلاص والمحبة وغرس هذه الصفات فيكم لتنيروا الوطن والأمة بتراثه الحافل والمشرف..".

وكتب المغرد أحمد الحوري يقول "هذه أخلاق الكبار يذكرون محاسن من عاش معهم دون النظر لجنسه أو لونه.."، فيما قال ولد الدار "ليس بغريب على شعب الإمارات رؤية هذه المناظر فهؤلاء هم قادتنا تعودنا على تواضعهم مع الكبير والصغير مع المقيم ـو مع أبنائهم لا نفرق بين أحد..".