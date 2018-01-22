وصعد الإسترليني 0.8 بالمائة إلى 1.3966 دولار بحلول الساعة 1757 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ إعلان نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.

لكنه يبقى منخفضا أكثر من 7 في المائة عن مستواه في يوم الاستفتاء، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأمام العملة الأوروبية، ارتفع الإسترليني 0.5 بالمائة إلى 87.70 بنس لليورو.