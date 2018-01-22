أبو ظبي - سكاي نيوز عربية سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في 19 شهرا أمام الدولار، أثناء تعاملات الاثنين، موسعا موجة مكاسبه أمام العملة الأميركية التي بدأت قبل 5 أسابيع، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ 2014.
وصعد الإسترليني 0.8 بالمائة إلى 1.3966 دولار بحلول الساعة 1757 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ إعلان نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.
لكنه يبقى منخفضا أكثر من 7 في المائة عن مستواه في يوم الاستفتاء، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وأمام العملة الأوروبية، ارتفع الإسترليني 0.5 بالمائة إلى 87.70 بنس لليورو.