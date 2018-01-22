وفوجئ سكان قرية في ولاية هاريانا الشمالية، بكرة يتراوح وزنها من 10 إلى 12 كلغ سقطت من السماء، مما دفع بعضهم للاعتقاد بأنها جسم فضائي غامض.

واعتقد آخرون أن تلك الكرة هي عبارة عن جرم سماوي، وأخذوا عينات منها، وفق ما ذكر موقع "إندبندنت"، الاثنين.

وتم إرسال فريق من إدارة الكوارث الوطنية، ودائرة الأرصاد الجوية إلى القرية للتحقق من الجسم الغريب، ليتضح أنه عبارة عن مخلفات بشرية مجمدة تسربت من طائرة أثناء تحليقها فوق القرية.