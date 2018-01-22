ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن محافظ البنك المركزي، ولي الله سيف، قوله إن هبوط الريال إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار، يرجع بين أسباب أخرى إلى القلق بشأن مصير الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع قوى عالمية.

وقال سيف، الاثنين، "أولئك الذين يستثمرون مواردهم في النقد الأجنبي سيعانون خسائر في النهاية"، مضيفا أن ارتفع أسعار النفط أعطى إيران موارد إضافية لدعم عملتها.

وقال متعاملون إن الريال هبط إلى حوالي 46500 مقابل الدولار في السوق الحرة اليوم الاثنين، من نحو 45750 يوم الأحد و37700 في منتصف2017.

ومنذ العام الماضي، يعمد المركزي الإيراني إلى خفض تدريجي لقيمة الريال للتعويض عن التضخم المرتفع في إيران، والمساعدة في جعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة.

لكن هبوط الريال تسارع في الأسابيع الماضية، مما يشكل تحديا للسلطات التي تعمل على قمع موجة احتجاجات شعبية، على خلفية مصاعب اقتصادية وفساد، امتدت إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة وأودت بحياة 25 شخصا.

وقد يؤدي ضعف كبير للعملة إلى زيادة السخط برفع التضخم، الذي يبلغ حاليا حوالي 10 بالمئة، وتآكل دخول الإيرانيين العاديين.

ويقول مصرفيون تجاريون إن أحد أسباب هبوط الريال، طلب موسمي على الدولارات يميل للارتفاع في هذا الوقت من العام مع سفر الإيرانيين إلى الخارج.

لكن العملة الإيرانية ضعفت أيضا بسبب الاحتجاجات الشعبية، والقلق من أن الروابط الاقتصادية مع الدول الأجنبية قد يلحق بها المزيد من الضرر، إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي.