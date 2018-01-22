وأوضح المصدر نفسه أن روسيا قامت بتخصيص نحو 1.4 مليون جنيه إسترليني للمدن المستضيفة للمونديال، من أجل نشر فرق خاصة بالكلاب الضالة تابعة لأكاديمة "كي.جي.بي".

ودعا نشطاء مدافعون عن الحيوانات، الدولة إلى عدم الإقدام عل هذه الخطوة، حيث أصدروا عريضة عاجلة تحذر من تبعات قتل الكلاب الضالة.

وحذرت العريضة من "إعدام مئات الآلاف من الكلاب والقطط وحتى الطيور بواسطة سم أو بطرق أكثر بشاعة".

ولم تقرر البلاد بعد بشكل رسمي ما ستقوم به تجاه الحيوانات الضالة، إلا أن رئيس لجنة تنظيم نهائيات كأس العالم 2018، فيتالي موتكو، أمر مؤخرا المدن المضيفة بإنشاء ملاجئ مؤقتة للحيوانات التي يقدر عددها بمليونين.

ويبدو أن هذا القرار قد يجنب روسيا إعدام أو قتل هذه الحيوانات، وهي الخطوة التي كانت ستفجر جدلا كبيرا في البلاد، خصوصا من طرف المدافعين عن حقوق الحيوان.