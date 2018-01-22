وأعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الوزراء استعرضوا، خلال الاجتماع، الممارسات الاستفزازية الأخيرة لقطر، والتي تستهدف تقويض مصالح الدول الأربع وأمنها القومي.

وأكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تضامنها الكامل مع بعضها البعض وتمسكها بالمطالب الثلاثة عشر، التي تم طرحها من قبل على الجانب القطري لضمان إقامة علاقة طبيعية معه.

كما أوضحت الخارجية المصرية، في بيان، أن الوزراء الأربعة ناقشوا أيضا عددا من القضايا المرتبطة بالأمن القومي العربي، حيث أكدوا تكاتفهم في مواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من خارج الإقليم العربي أو التواجد في المنطقة بشكل يهدد مصالح أي من الدول الأربعة.

وأكد المجتمعون استمرار تضامنهم وتنسيق مواقفهم لحماية الأمن القومي العربي في مواجهة التهديدات والمخاطر المتزايدة.