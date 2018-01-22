وقال المصدر ذاته إن المشاهدين سيكونون قادرين على مشاهدة العملية الجراحية، التي ستجرى شهر أبريل المقبل، باستخدام الهاتف الذكي وسماعة الواقع الافتراضي، مما سيجعلهم يشعرون كما لو أنهم موجودون في غرفة العمليات.

وسيقوم مختصون بالنقل المباشر للعملية الجراحية باستخدام العديد من الكاميرات الموضوعة فوق طاولة العمليات. وسيتم بث العملية، التي ستدوم ما بين ساعتين و3 ساعات، مباشرة من مستشفى رويال لندن يوم 14 أبريل.

وقالت "تلغراف" إن شافي أحمد، الذي دافع عن تكنولوجيا الواقع الافتراضي، هو من سيشرف عن الجراحة، التي أطلق عليها اسم "غام شانجر". والمريض، هو رجل بريطاني في السبعينيات من عمره، ويعاني من سرطان القولون.

وأوضح المريض، الذي لم يكشف اسمه، أنه "متحمس" لأن يشاهد آلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم، عمليته الجراحية.