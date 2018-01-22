وكانت عائلة إماراتية في منطقة رول ضدنا بدبا الفجيرة فقدت "7 أطفال اختناقا نتيجة استنشاق الدخان الكثيف والأبخرة الناتجة عن الحريق الذي شب في منزلهم صباح اليوم (الأحد)، ليفارق الحياة 4 أولاد و3 بنات، أكبرهم يبلغ من العمر 13 سنة وأصغرهم 5 سنوات"، وفق ما ذكرت صحيفة البيان.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على تويتر، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله، وببالغ الحزن والأسى تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة 7 من أبناء أسرة الصريدي في حادث اختناق في الفجيرة..".

وأردف قائلا "وبهذا المصاب نشاطر ذوي الاسرة مشاعر الحزن والألم، معربين عن تعازينا ومواساتنا القلبية لهم، داعين الله أن يمن على المتوفين بالرحمة ويلهم أهلهم الصبر والسلوان..".

وذكر الشيخ محمد بن راشد أنه قد وجه "الدفاع المدني بالدولة التأكد بشكل عاجل من وجود أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني مباشرة في كافة بيوت المواطنين. على أن تتحمل الحكومة تكلفتها لمن لا يستطيع . المواطن أغلى ما نملك. وحياته حياة للوطن. وأمنه وسلامته أولوية لنا ولكافة من يعمل في حكومتنا..".

وكتب ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حسابه على تويتر "فجعنا الْيَوْمَ بوفاة سبعة من أطفالنا في حادث حريق منزلي.. تعازينا الحارة لشعب الإمارات في وفاة شوق وخليفة وأحمد وعلي وشيخة وسارة وسمية أبناء سعيد الصريدي. إنَّا لله وانا اليه راجعون. مصابنا في أطفالنا وأكبادنا مصاب الوطن كله. في الفردوس مثواكم ان شاء الله".