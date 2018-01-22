ودعا كينو غابرييل المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية في مؤتمر صحفي بثته قنوات تلفزيونية إلى بذل جهود دولية لوقف الهجوم التركي.

إلى ذلك، نقلت وكالة دوغان للأنباء أن صاروخا أطلق من منطقة عفرين السورية أصاب معسكرا تركيا لمقاتلي الجيش السوري الحر قرب الحدود السورية، مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة 12 آخرين.

ومع دخول العملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين يومها الثالث، قالت الوكالة إن الصاروخ أصاب منطقة كيريخان بإقليم هتاي.

وأضافت أن القتيلين يعتقد أنهما من مقاتلي الجيش السوري الحر الذين يشاركون في العملية.

من جانب آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك اتفاقا بين تركيا وروسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية في منطقة عفرين، وإن أنقرة لن تتراجع عن العملية.

وأضاف أردوغان في خطاب أدلى به في العاصمة أنقرة أن تركيا ستسيطر على عفرين مثلما سيطرت على جرابلس والراعي والباب في سوريا، وسيتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم.