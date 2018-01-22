أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلن قصر بكنغهام، الاثنين، خطبة الأميرة البريطانية يوجيني لجاك بروكسبانك الذي تربطها به علاقة حب منذ وقت طويل، قائلا إن عقد القران سيكون هذا العام.