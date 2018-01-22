أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلن قصر بكنغهام، الاثنين، خطبة الأميرة البريطانية يوجيني لجاك بروكسبانك الذي تربطها به علاقة حب منذ وقت طويل، قائلا إن عقد القران سيكون هذا العام.
والأميرة يوجيني (27 عاما) هي حفيدة الملكة إليزابيث وترتيبها الثامن في ولاية العرش. وهي الابنة الثانية للأمير أندرو ثالث أبناء الملكة والمعروف بدوق يورك.
وقال قصر بكنغهام في بيان "يسر دوق ودوقة يورك الإعلان عن خطبة الأميرة يوجيني للسيد جاك بروكسبانك".
وأضاف "تمت خطبة سموها والسيد جاك بروكسبانك في نيكاراغوا هذا الشهر".
وسيقام حفل الزفاف في الخريف بكنيسة القديس جورج في وندسور وهو نفس المكان الذي سيشهد حفل زفاف ابن عمها الأمير هاري على خطيبته الأميركية ميغان ماركل في مايو أيار.