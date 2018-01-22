ووجه الأمير برقية إلى محافظ رنية، قال فيها: "لوحظ تسمية شارع رئيسي في المحافظة باسم (الأمير خالد الفيصل)، مما يعد مخالفة للتعاميم السابقة التي نبهت فيها بعدم وضع اسمي على أي شارع أو منشأة في المنطقة، ما دمت على رأس العمل"، وفق ما ذكرت وكالة واس.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة قد رفض خلال الفترة الماضية إطلاق اسم "خالد الفيصل" على عدد من المشروعات التنموية الجديدة بالمنطقة، منها مسرح سوق عكاظ وغيره.