وأظهر لاعب كوريا الجنوبية البالغ من العمر 21 عاما والمصنف 58 عالميا الصلابة المطلوبة ونجح في التصدي لهجمات جوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا والحائز على لقب البطولة ست مرات ليدفع المباراة باتجاهه.



وعقب عامين من الخسارة بثلاث مجموعات متتالية على نفس الملعب وهو رود ليفر، قلب تشونغ الطاولة ليحقق أكبر انتصار في مسيرته.

كما بات تشونغ أول لاعب من كوريا الجنوبية يبلغ دور الثمانية لإحدى البطولات الأربع الكبرى وسيصبح مرشحا لبلوغ الدور قبل النهائي عندما يواجه الأميركي غير المصنف تينيس ساندغرين في دورالثمانية.

وقال تشونغ في تصريحات بالملعب "لا أعرف كيف فزت الليلة. إنه لمن دواعي شعوري بالفخر أن ألعب أمام نوفاك وسعيد برؤيته يعود للعب ضمن بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين".

وتابع "أريد أن أضاهي نوفاك في طريقة لعبه. إنه مثلي الأعلى".

وخسر جوكوفيتش، الذي تفوق في بعض الأحيان، أول أربعة أشواط.و رغم أنه نجح في العودة في النتيجة إلا أن الكوري الجنوبي نجح في حسم المجموعة الأولى لصالحه.

وفي المجموعة الثانية تقدم تشونغ 4-1 لكن اللاعب الصربي نجح في العودة مجددا قبل أن ينهار بعد أن وصلت النتيجة 6-5 لصالح منافسه وسدد ضربة أمامية في الشبكة خلال نقطة حسم المجموعة بعد أن أظهر تشونغ قدرات دفاعية مذهلة ليواصل مسيرته نحو الفوز.

وتكرر الأمر نفسه في المجموعة الثالثة حيث عاد ديوكوفيتش للمباراة بعد تفوق منافسه الذي أبى أن يترك الفرصة للصربي صاحب الثلاثين عاما أن يتفوق عليه.

وسدد تشونغ ضربة أمامية حاسمة ليتقدم 5-3 في الشوط الفاصل بالمجموعة قبل أن يحسم الفوز بالمباراة.