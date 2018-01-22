وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لدى انطلاق اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية باليمن، في الرياض:" اليوم سيتم الإعلان عن خطة ضخمة للمساعدات الإنسانية من قبل التحالف للأشقاء في اليمن.. هذه الخطة تشمل مبالغ تتجاوز مليار دولار."

ويتناول الاجتماع سبل دعم وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، والتزام التحالف بالاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.

وقال الجبير إن التحالف سيعمل على وضع آلية لضمان وصول المساعدات إلى من يستحقها.

ومن المقرر عرض تفاصيل الخطة فور انتهاء الاجتماع.