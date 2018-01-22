وأعلن بيلباو تمديد عقد كيبا حتى عام 2025، وهو ما شكل صدمة ومفاجأة لريال مدريد وجماهيره، الذين كانوا يعتقدون أن التعاقد معه باتت "مسألة وقت فقط".

وكانت تقارير إعلامية قالت إن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحارس، مشيرة إلى أن الخلاف كان حول موعد الانتقال فقط، هل خلال الانتقالات الصيفية أو الشتوية.

ورفع أتلتيك بيلباو الشرط الجزائي نظير فسخ عقد حارس مرماه إلى 80 مليون يورو، بدلا من 20 مليون يورو.

وأوضحت التقارير ذاتها أن سبب غض كيبا النظر عن ريال مدريد، هو تصريح مدرب هذا الأخير، زين الدين زيدان، بعدما قال إنه لا يرغب بالتعاقد مع أي لاعب آخر لأنه يثق بجميع لاعبيه.