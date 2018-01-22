وقال فينغر، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، إن بذل كل جهده لإقناع سسانشيز بالبقاء والاستمرار مع النادي.

وأضاف "لا أفهم كيف يرغب لاعب بالرحيل عن أرسنال، لكن خلال 30 سنة عملت بها في كرة القدم، فهمت كيف يفكر الإنسان".

وتابع "لقد فعلنا كل ما بوسعنا للحفاظ على سانشيز، بذلنا أقصى طاقاتنا بالأموال التي نملكها، حتى مانشستر سيتي اضطر للانسحاب، وهذا يلخص كل شيء".

وكان مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، كشف أن سانشيز بات "قريبا جدا جدا" من الشياطين الحمر.

وأوضح في تصريحات عقب مباراة بيرنلي في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي "أليكسيس بات قريبا كثيرا وجدا جدا .. الصفقة أوشكت على الانتهاء".

وانتقل سانشيز إلى النادي اللندني في صيف 2014 قادما من برشلونة الإسباني مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.