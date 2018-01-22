وقال النائب عباس البياتي، إن الهيئة التشريعية وافقت بالإجماع على الموعد الذي اقترحته الحكومة في جلسة الاثنين.

وفشل البرلمان المنقسم بشدة عدة مرات في تحديد موعد الانتخابات، مما دفع المحكمة الاتحادية إلى إصدار حكم، الأحد، ضد أي مزيد من التأجيل.

وخلفت المعارك التي دامت أكثر من 3 سنوات ضد تنظيم داعش المتشدد دمارا في المناطق السنة شمالي وغربي العراق.

وستكون هذه الانتخابات الرابعة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين.