وحثت الولايات المتحدة، الأحد، تركيا على "ممارسة ضبط النفس"والحد من عملياتها العسكرية في شمال غرب سوريا، حيث تهاجم قوات تركية مقاتلين أكراد تدعمهم واشنطن بهدف إبعادهم عن الحدود.



وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت "نحض تركيا على ممارسة ضبط النفس وضمان أن تبقى عملياتها محدودة في نطاقها ومدتها، ودقيقة في أهدافها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

كما دعت فرنسا لعقد جلسة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لمناقشة التطورات التي تشهدها عفرين.