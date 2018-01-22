وكان المشتبه به، الذي يدعى خوان كارلوس سانشيز والبالغ من العمر 37 عاما، قد باع تسجيلات مصورة لأفعاله، وفق ما أفادت صحيفة "سيمانا".

وأكدت السلطات الفنزويلية لنظيرتها في كولومبيا أنها أوقفت سانشيز في ديسمبر وهي تنوي تسليمها إياه.

وقد سبق للرجل أن أوقف مرة أولى سنة 2008 بتهمة باغتصاب ضحية في الرابعة عشرة من العمر، لكن أطلق سراحه في السنة عينها.

ويقدّر القضاء الكولومبي عدد ضحايا الانتهاكات التي ارتكبها سانشيز بالمئات.