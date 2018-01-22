وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1329.75 دولار للأوقية (الأونصة).

وخسرالمعدن الأصفر 0.5 بالمئة في التعاملات الفورية الأسبوع الماضي مسجلا أول خسائره الأسبوعية في 6 أسابيع.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1329.30دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الأخرى، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 90.626، بعد هبوطه نحو 0.5 بالمئة إلى 90.155.

وقال محللون لدى ايه.ان.زد في مذكرة "في حين ليس من المتوقع أن يستمر إغلاق الهيئات الحكومية في الولايات المتحدة طويلا فإن المتعاملين يزدادون قلقا من تأثيره على الاقتصاد".

وتراجع السعر الفوري للفضة 0.2 بالمئة إلى 16.97 دولارللأوقية.

ولم يسجل البلاتين تغيرا يذكر ليستقر عند 1012 دولارا للأوقية،بعدما لامس أعلى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر عند 1015.20دولار للأوقية يوم الجمعة.

وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1106 دولارات للأوقية، بعدما لامس مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي عند 1138 دولارا للأوقية.