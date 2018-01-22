

وقال بوزداغ في لقاء مع الصحفيين الأجانب في إسطنبول حول تطورات العملية التي أطلقها الجيش التركي في عفرين "وردتنا معلومات بأن قسما من عناصر (داعش) انتقلوا إلى عفرين وقام بعضهم بحلق لحاهم وتغيير طريقة هندامهم واختلطوا في صفوف القوات السورية الكردية ولدينا معلومات جدية حول أن بعضهم يحاول العبور من عفرين إلى تركيا وبعضهم يرغب في الانتقال إلى أوروبا والغرب عبر البحر المتوسط".



واتهم تنظيم وحدات حماية الشعب الكردي بـ"تحويل منطقة عفرين إلى مركز للارهاب" معتبرا انه "أصبح يهدد أمن وسلامة سكان المنطقة والمواطنين الأتراك.



وأضاف "أن مسلحي وحدات حماية الشعب الكردي يستخدمون كل السبل لإخضاع المدنيين السوريين ولا يفعلون ذلك مع العرب والتركمان فقط وإنما كذلك مع الأكراد السوريين الذين يرفضون الخضوع لهم".