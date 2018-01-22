ويمر بوسطن متصدر المجموعة الشرقية بمرحلة انعدام وزن بعد خسارتيه أيضا أمام نيو أورليانز بيليكانز 113-116 وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز 80-89.

وبدأ بوسطن بشكل جيد وأنهى الشوط الأول متقدما 59-58 لكنه انهار تماما في الربع الثالث، حيث اكتفى بتسجيل 12 نقطة مقابل 32 لمنافسه.

وكان ألفريد بايتون أفضل المسجلين في صفوف أورلاندو ماجيك (22 نقطة)، وأضاف الفرنسي إيفان فورنييه (19).

ونجح بوسطن في قيادة كايري أيرفينغ الذي أنهى المباراة ب40 نقطة، في تقليص الفارق إلى 7 نقاط قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، لكن الكلمة الأخيرة كانت لأورلاندو ماجيك الذي حقق أول فوز له في بوسطن منذ فبراير 2010.

وسقط مرشح آخر للقب هو سان أنتونيو سبيرز على أرضه أيضا أمام أنديانا بيسرز 86-94.