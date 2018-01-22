وقالت الشرطة ان سبعة أطفال ماتوا اختناقا في حريق اندلع في منزلهم خلال نومهم.

وأوضحت أن الحريق بدأ صباح اليوم الباكر في قرية ضدنا الساحلية في إمارة الفجيرة.



وقال بيان للشرطة ان الضحايا هم 4 صبية و3 بنات تتراوح اعمارهم بين 5 و13 عاما.



وقام رجال الإطفاء في وقت لاحق بإخماد الحريق.



وأوضحت الشرطة انها فتحت تحقيقا في سبب الحريق. وحثت الناس على تركيب أجهزة كشف الدخان في منازلهم.