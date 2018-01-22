وشملت عمليات الإجلاء المحكمة في أرض للمعارض ومتنزه محيط باستاد البيسبول بطوكيو نحو 300 متطوع.

ورغم تزايد الأمل بأن مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام الشهر المقبل في كورياالجنوبية قد تساعد على نزع فتيل التوترات في المنطقة تصعد اليابانجهودها لتجهيز مواطنيها لأي حرب محتملة.

وترى طوكيو أن التهديد الذي يمثله تطوير بيونجيانج لصواريخباليستية وأسلحة نووية يتفاقم.

وقال مسؤول حكومي ياباني للمتطوعين بعد التدريب الذي جرى في طوكيو"أي صاروخ يتم إطلاقه من كوريا الشمالية سيصل في أقل من عشردقائق وسيستغرق إصدار أول تحذير نحو ثلاث دقائق بعد الإطلاق مما لايعطينا سوى 5 دقائق فقط تقريبا للعثور على ملجأ".

وأجرت مدن وقرى يابانية صغيرة تدريبات مماثلة مع مضي كورياالشمالية قدما في برامجها الصاروخية والنووية.