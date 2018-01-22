وأوضح الجنرال نيك كارتر، رئيس الأركان العامة، أن التحديث الذي شهد القوات الروسية من قبل الرئيس فلاديمير بوتين يعني أن الكرملين لديه بالفعل قدرات في ساحة المعركة، الأمر الذي يصعب على المملكة المتحدة أن تقوم به، مضيفا "نحن نخاطر بالتخلف عن الركب".

وأوضح المسؤول البريطاني أنه سيخبر المعهد الملكي للخدمات المتحدة بهذا الأمر، مشيرا إلى أن "هذا هو الوقت المناسب للتصدي لهذه التهديدات.. لا يمكننا تحمل تكاليف التقاعس".

وذكرت "تلغراف" أن وزير الدفاع جافن ويليامسون يبذل كافة جهوده من أجل حث وزارة الخزانة على عدم تخفيض تمويل القوات المسلحة.

وقال كارتر "التهديدات التي نواجهها لم تعد بعيدة، إنها الآن على عتبة أوروبا.. رأينا كيف يمكن شن الحرب السيبرانية في العديد من دول العالم وتعطيل حياة الناس العاديين".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر الجيش قولها إن الجنرالات قلقون من الهيمنة الروسية في مجالات تشمل المدفعية والحرب الإلكترونية والمهارات السيبرانية (الإنترنت).