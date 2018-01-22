وقالت الشركة التي تواجه ضغوطا تنظيمية في أوروبا بسبب قضايا تتراوح ما بين الخصوصية إلى عدم الثقة إنها ستفتتح ثلاثة "مراكزمهارات مجتمعية" في إسبانيا وبولندا وإيطاليا بالإضافة إلى استثمارعشرة ملايين يورو (12.2 مليون دولار) في فرنسا من خلال منشأة أبحاث الذكاء الصناعي.

وقالت رئيسة العمليات في فيسبوك شيرل ساندبرج لرويترز "الناس قلقون من أنهم قد لا يستطيعون اللحاق بالثورة الرقمية ونحن نريد أن نؤكد أننا نستثمر في المهارات الرقمية ليحصل الناس على المهارات التي يحتاجون إليها للمشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي".

وستقدم المراكز المجتمعية تدريبا في المهارات الرقمية والتثقيف الإعلامي والسلامة عبر الانترنت لجماعات ذوي قدرة محدودة على الوصول إلى التكنولوجيا بما في ذلك كبار السن والشباب واللاجئين.

كما أن فيسبوك ملتزمة بتدريب مليون شخص وأصحاب شركات بحلول2020.



وقالت ساندبرغ "بالطبع نرغب في التأكيد على أن الناس يرون أننانستثمر محليا، فنحن نستثمر في التكنولوجيا ونستثمر في الإنسان".

وتأتي خطوة فيسبوك في الوقت الذي تناقش فيه الدول الأعضاء فيالاتحاد الأوروبي مقترحات لزيادة فاتورة الضريبة على شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات بعدما ضغطت الدول الكبرى التي تتهم شركات مثل أمازون وغوغل وأبل وفيسبوك بأنها تخفض فواتيرها الضريبية من خلال إعادة توجيه أرباحها في الاتحاد الأوروبي إلى دول ذات ضرائب أقل مثل لوكسمبورغ وأيرلندا.