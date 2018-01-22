والفيلم بطولة دوين جونسون وجاك لبلاك وكيفين هارت ومن إخراججيك كاسدين.



وجاء في المركز الثاني فيلم الحرب والدراما الجديد (12 سترونج) بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار.



والفيلم بطولة كريس هيمسوورث ومايكل شانون ومن إخراج نيكولاي فوجلزيج.



واحتل المركز الثالث فيلم الحركة والإثارة الجديد (دين أوفثيفز) بإيرادات بلغت 15.3 مليون دولار.



والفيلم بطولة جيرارد بتلر و50 سنت وإيفان جونز ومن إخراج كريستيان جوديجاست.



وتراجع فيلم الدراما (ذا بوست) من المركز الثاني إلى المركزالرابع هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 12.2 مليون دولار.



والفيلم بطولة توم هانكس وميريل ستريب وسارة بولسون ومن إخراج ستيفن سبيلبرغ.



وتراجع أيضا الفيلم الموسيقي (ذا جريتست شومان) من المركزالرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 11 مليون دولار.



والفيلم بطولة هيو جاكمان وميشيل وليامز ومن إخراج مايكل غراسي.