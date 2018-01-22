وقال الوزير ساتيابال سينغ، عضو البرلمان في إقليم باغبات بولاية أوتار براديش، ومفوض سابق بشرطة مومباي، إن كتابات العالم الإنجليزي تشارلز داروين بشأن التطور لا يجب أن تدرس في فصول العلوم.

وأضاف "أسلافنا لم يذكروا لنا أبدا أنهم شهدوا عملية تحول قرد إلى إنسان.. حتى الكتب التي نقرؤها لم تتحدث عن ذلك".

وكرّر الوزير الهندي نفس الفكرة خلال مقابلة تلفزيونية، الأحد، وقال "نظرية داروين تواجه تحديا في جميع أنحاء العالم، والداروينية هي أسطورة".

مضيفا: "لا نطلق النظريات بدون أي أساس.. أنا رجل علمي وعندي دكتوراه في الكيمياء من جامعة دلهي".

وكانت ردود الفعل حول تصريحات الوزير كبيرة، حيث قال نشطاء على المواقع الاجتماعية إن "تصريحات سينغ خطيرة.. إنه وزير وله سلطة على ما يطبع في الكتب المدرسية وما يدرس في الكليات".