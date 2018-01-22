وأصدرت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، تعميما إلى جميع مكاتب الصحة في المديريات والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، يقضي بمنع تحركات المنظمات الدولية الإغاثية المذكورة في التعميم، وعددها 36 منظمة، بحجة عدم وجوب أن تعمل منفردة بعيدا عن وزارة الصحة.

التعميم المذيَّل بتوقيع القيادي الحوثي عبد العزيز الديلمي، الذي عينته المليشيات وكيلا لوزارة الصحة، ألزم المنظمات الإغاثية بعدم التحرك إلا تحت إشراف وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وهو ما يعتبر مبررا لهم لنهب المساعدات الإغاثية لتمويل "المجهود الحربي"، وحرمان المستحقين منها.

ويقوم المتمردون بعقاب أي منظمة إغاثية لا ترضخ لضغوطهم بوقفها عن العمل ومنعها من القيام بواجبها الإنساني تجاه ملايين اليمنيين الذين يعانون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة منذ الانقلاب على الشرعية.

وكان تقرير أصدره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أفاد بأن ميليشيات الحوثي ارتكبت اعتداءات متنوعة بحق مساعدات المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والعاملين معها، بين عامي 2015 و2017.

وقال المركز إن الاعتداءات بلغت 16 حالة، تنوعت بين القتل والخطف والسجن وإغلاق المكاتب واعتداءات النهب والسلب، كما هاجمت واستولت على 65 سفينة و124 قافلة إغاثية و628 شحنة مساعدات.

ومن بين هذه المنظمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية وأكسفام واليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة رعاية الأطفال العالمية.