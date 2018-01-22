وقال تجار إن تراجعا في نشاط التنقيب والحفر عن النفط في الولايات المتحدة والقتال في سوريا بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد دعم أيضا النفط الخام.



وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس الدولي برنت 68.81 دولار عند الساعة 0228 بتوقيت غرينتش مرتفعا 20 سنتا أو 0.3 في المئة عن إغلاقه السابق.

ووصل برنت في 15 يناير كانون الثاني إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014 مسجلا 70.37 دولار للبرميل.

وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 63.55 دولار للبرميل مرتفعا 18 سنتا أو 0.3 في المئة عن سعر إغلاقه السابق.

وقالت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الأحد إن هناك توافقا بين منتجي النفط الرئيسيين على ضرورة استمرار التعاون بشأن الإنتاج بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات في نهاية هذا العام.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في سلطنة عمان "هناك استعداد لمواصلة التعاون بعد 2018... لم تتحدد الآلية بعد، لكن هناك توافقا على الاستمرار".