ووفقا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال أحد الأطفال الذين يرافقون اللاعبين لدخول الملعب لرونالدو "بالنسبة لي أنت الأفضل في العالم، بينما ميسي".

ولم يكمل الطفل جملته حتى قاطعه رونالدو ممازحا "سيئ"، ليقوم طفل آخر بالصياح "الأسـوأ".



وأثار هذا الموقف ضحك النجم البرتغالي، وباقي لاعبي النادي الملكي، بحسب وكالة "سبونتيك" للأنباء.



يذكر أن رونالدو سجيل هدفين خلال المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بسبعة أهداف مقابل هدف