وقال بشار الأسد: "إن العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين السورية لا يمكن فصله عن السياسة التي انتهجها النظام التركي منذ اليوم الأول للأزمة في سوريا، والتي بنيت أساسا على دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على اختلاف تسمياتها".

وجاءت تصريحات الأسد، خلال لقائه رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي، الأحد.

وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قدد هدد قبل بدء العملية العسكرية التركية التي انطلقت السبت، بالرد العسكري على أي هجوم تركي وتوعد بإسقاط المقاتلات التركية.