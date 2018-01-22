واستطاع برشلونة الفوز على بيتيس بخمسة أهداف نظيفة خلال المباراة التي شهدت تسجيل النجمين لأربعة أهداف مناصفة.

رقمان جديدان لم يتحققا من قبل

بتسجيل ليونيل ميسي لهدفين في مرمى أصحاب الأرض لم يواصل فقط تصدره لقائمة هدافي الدوري برصيد 19 هدفا بل حقق أيضا رقما قياسيا لم يسبقه إليه أحد من لاعبي "ليغا".

وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن ميسي أصبح أول لاعب في الدوري الإسباني يسجل 25 هدفًا أو أكثر في المواسم الـ 10 الأخيرة في جميع البطولات.

كما حقق النجم الأرجنتيني رقما شخصيا لم يسبق أن حققه من قبل في مسيرته بصناعة هدف للمباراة الخامسة على التوالي.

سواريز يدخل نادي المئة

أصبح لويس سواريز ثاني لاعب من الأوروغواي يسجل أكثر من 100 هدف في "ليغا" بعد مواطنه دييغو فورلان الذي سجل 128 هدفا.