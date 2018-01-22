وتعد أقاليم ناراتيوات وباتاني ويالا التي تقطنها أغلبية مسلمة في أقصى جنوب تايلاند معقلا لنشاط مسلح يمارسه منذ فترة طويلة متشددون من الملايو يقاتلون من أجل الاستقلال مما أدى إلى سقوط أكثر من ستة آلاف قتيل منذ 2004 .

وقال متحدث إن "المجرمين زرعوا قنبلة في دراجة نارية ووضعوها بجوار عربة تسوق. قوة الانفجار أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص ".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.