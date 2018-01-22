وطالب ماكغورك الأطراف الحليفة كافة بالتركيز على قتال داعش وعدم تشتيت الجهود في معارك جانبية.

وأضاف أن الوضع شمالي شرق سوريا معقد جدا لأن التحالف لا يملك حضورا مباشرا.

وأكد أن الوضع المستجد حاليا في محيط عفرين يخلق تحديات عدة مشيرا إلى أن التحالف أعلن أكثر من مرة أن القتال ضد داعش لم ينته بعد.

ولفت ماكغورك إلى أن أسوا ما يمكن القيام به الآن هو خلق تشتيت للمعركة الكبرى ضد داعش في سوريا.

وقال: "نحن نتصل بجميع الاطراف من اجل احتواء الموقف ومنع التصعيد. لكننا بالتأكيد مهتمون بأمن حلفائنا الأتراك لكني أشدد على ان المعركة ضد داعش تبقى أولوية."