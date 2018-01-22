وأظهرت مشاهد تلفزيونية اقتحام القطار الحواجز الموجودة في نهاية خط السكك الحديدية في ريتشموند الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترا شمال غربي وسط سيدني. ونُقل المصابون على محفات إلى عربات إسعاف كانت في انتظارهم.

وقال كريس براي المتحدث باسم الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز إنه تعين نقل خمسة أشخاص للعلاج في المستشفى كما أصيب عشرة آخرون بجروح أقل خطورة على الرغم من احتمال ارتفاع هذه الأعداد.

وذكرت شركة نيو ساوث ويلز ترينز على تويتر إن القطار اصطدم بحاجز في نهاية الخط. وأظهرت مشاهد تلفزيونية القطار وهو قائم على القضبان وعدم حدوث انبعاجات في عرباته.