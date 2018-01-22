ونجح ديباي في تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليصبح رصيد ليون 48 نقطة من 22 مباراة مقابل 56 لسان جيرمان الذي خاض اللقاء بدون المصاب نيمار ومني بخسارته الثانية هذا الموسم.

وتلقى داني ألفيس لاعب سان جيرمان بطاقة حمراء في الدقيقة 57 بعد خطأ عنيف ضد تانجوي ندومبيلي. وتقدم نبيل فقير بهدف مبكر لأصحاب الأرض قبل أن يدرك لافين كورزاوا التعادل.

ويحتل موناكو المركز الرابع برصيد 46 نقطة بفضل أهداف جورج ورشيد غزال وروني لوبيز ليفوز 3-1 على ميتز الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين.

وفي ليون استقبل سان جيرمان هدفا في الدقيقة الثانية عندما نفذ فقير ركلة حرة من 30 مترا وخدع متصدر الدوري.

وسيطر الفريق الزائر على الكرة لكنه افتقر لسرعة ومهارة نيمار الذي غاب عن اللقاء بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

وخرج كيليان مبابي لاعب سان جيرمان محمولا على محفة بعدما اصطدم بحارس ليون أنطوني لوبيز لكن إيريك رولان طبيب نادي العاصمة الفرنسية أكد أن الإصابة "ليست خطيرة".

وأدرك سان جيرمان التعادل بعد أربع دقائق من الوقت الضائع للشوط الأول بعدما سدد كورزاوا كرة قوية بعد تمريرة من ألفيس.

وتعرض ألفيس للطرد بعد ذلك بعد خطأ من ندومبيلي بينما تعثر سان جيرمان في اللحظة الأخيرة بعدما استحوذ ديباي على الكرة ناحية اليسار وتوغل إلى الداخل ثم أطلق تسديدة قوية في المرمى.