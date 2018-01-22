أبو ظبي - سكاي نيوز عربية ابتعد برشلونة أكثر بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما أحرز ليونيل ميسي ولويس سواريز هدفين لكل منهما في الشوط الثاني في فوز ساحق 5-صفر على ريال بيتيس ليتفوق بفارق 11 نقطة على أقرب منافسيه.
وافتتح إيفان راكيتيتش التسجيل في الدقيقة 58 قبل أن يضيف ميسي وسواريز المتألق مؤخرا هدفين لكل منهما ليحقق فريق المدرب آرنستو بالبيردي انتصاره السادس على التوالي في الدوري.
ويملك برشلونة، وهو الفريق الوحيد في البطولات الأوروبية الخمس الأبرز الذي لم يخسر محليا حتى الآن، 54 نقطة واستفاد من تعادل اتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني 1-1 مع جيرونا السبت وهزيمة بلنسية الثالث 2-1 أمام لاس بالماس.
ودخل بيتيس المباراة بعدما سجل ثمانية أهداف في اخر مباراتين في الدوري لكنه لم يحصل على العديد من الفرص أمام برشلونة الذي حسم الأمور في الشوط الثاني كما فعل بشكل معتاد هذا الموسم.