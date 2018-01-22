وافتتح إيفان راكيتيتش التسجيل في الدقيقة 58 قبل أن يضيف ميسي وسواريز المتألق مؤخرا هدفين لكل منهما ليحقق فريق المدرب آرنستو بالبيردي انتصاره السادس على التوالي في الدوري.

ويملك برشلونة، وهو الفريق الوحيد في البطولات الأوروبية الخمس الأبرز الذي لم يخسر محليا حتى الآن، 54 نقطة واستفاد من تعادل اتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني 1-1 مع جيرونا السبت وهزيمة بلنسية الثالث 2-1 أمام لاس بالماس.

ودخل بيتيس المباراة بعدما سجل ثمانية أهداف في اخر مباراتين في الدوري لكنه لم يحصل على العديد من الفرص أمام برشلونة الذي حسم الأمور في الشوط الثاني كما فعل بشكل معتاد هذا الموسم.