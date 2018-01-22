وخلال الاتصال الهاتفي اطلع الشيخ محمد بن زايد من شيخ الأزهر على نتائج "مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس" الذي نظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس وتأكيد هويتها، وأهمية التنسيق بين الجهات في العالمين العربي والإسلامي من أجل تحقيق التضامن ومواجهة التحديات التي تحيط بالمقدسات الإسلامية ودرء المخاطر عنها.

وثمن الشيخ محمد بن زايد مبادرات شيخ الأزهر لنصرة مدينة القدس والتأكيد على عروبتها وبناء موقف عربي وإسلامي تجاه حماية مقدساتها، إضافة إلى مواقفه الداعمة لقضايا الإسلام والمسلمين وجهوده في إعلاء قيم التسامح والتعايش ونبذ خطاب الكراهية الذي يحض على العنف والإرهاب ويشوه صورة الإسلام وتعاليمه السمحة.

وعبر شيخ الأزهر عن شكره وتقديره لمواقف دولة الامارات العربية المتحدة ودعمها للقضايا التي تخدم المسلمين وتحقق مصالحهم وتدافع عن مقدساتهم.