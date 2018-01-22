وأضاع المنتخب المغربي ركلة جزاء في الدقيقة بواسطة أشرف بنشرقي (50).

وضمن المنتخبان التأهل في الجولة الماضية في حين كانت أهمية المباراة تكمن في حسم هوية صاحب المركز الأول.

وفي مباراة ثانية هامشية، فازت غينيا على موريتانيا بهدف سجله براهيما سنخون (15)، وهو الفوز الأول بعد هزيمتين.

وبقي المنتخب المغربي متصدرا ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط متقدما بفارق الأهداف على المنتخب السوداني. واحتل منتخب غينيا المركز الثالث (3 نقاط)، وبقيت موريتانيا أخيرة من دون اي نقاط.

وأقر مدرب المنتخب المغربي جمال السلامي بصعوبة المباراة، وبأن لاعبيه "وجدوا صعوبات كبيرة في صناعة الفرص بحكم التمركز الجيد للاعبي المنتخب السوداني الذي أغلق المساحات وكان دفاعه منظما بشكل جيد".

وأكد السلامي أن الهدف الأساسي بالنسبة له "قد تحقق بتصدر المنتخب المغربي لترتيب المجموعة وبالتالي ضمان لعب مباراة ربع النهائي بمدينة الدار البيضاء".

في المقابل، أكد حارس المنتخب السوداني الهادي سليم أكرم، الذي توج بلقب أفضل لاعب في المباراة، "أن التعادل مع المنتخب المضيف أمام أكثر من 40 ألف متفرج، يعتبر نتيجة جد إيجابية".

وأضاف ان المنتخب السوداني "حقق الأهم بتأهله لربع النهائي. تحدونا رغبة كبيرة ببلوغ المباراة النهائية"، مشيرا إلى منتخب بلاده يضم مجموعة من اللاعبين الشباب إلى جانب لاعبين لهم من الخبرة ما يرشحهم لتحقيق مشاركة متميزة في البطولة.