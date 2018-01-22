وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة من أجل الاستماع إلى تقرير لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك حول زيارته الأخيرة لسوريا.

وبناء على طلب فرنسا ستتناول مناقشات الجلسة المغلقة الحملة العسكرية السورية على إدلب والغوطة الشرقية، وكذلك الهجوم التركي الأخير، بحسب ما أعلن دبلوماسيون الأحد.

وأطلقت تركيا السبت عملية عسكرية لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة عفرين في شمال سوريا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده قلقة للغاية إزاء "التدهور الخطير للأوضاع" في مناطق مضطربة كعفرين.

بدورها أعربت روسيا التي تدعم الحكومة السورية عن قلقها، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سحبت قواتها من عفرين "لمنع استفزازات محتملة وجعل حياة العسكريين الروس وصحتهم في منأى من أي تهديد".

وتدعم الولايات المتحدة القوات الكردية في الحرب ضد تنظيم داعش، وقد دعت واشنطن الأحد أنقرة إلى "ممارسة ضبط النفس، وضمان أن تبقى عملياتها محدودة في نطاقها ومدتها، ودقيقة (في أهدافها) لتجنب سقوط ضحايا مدنيين".

إلا أن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قال إن لتركيا المنضوية في الحلف الأطلسي مخاوف "مشروعة" في سوريا، وأن مسؤولين أميركيين تبلغوا مسبقا بالعملية العسكرية التركية.

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الأمن مناقشاته قرابة الساعة 11:30 صباحا (16:30 ت غ)، بحسب ما أوضح دبلوماسيون.